أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم (السبت) باب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في شهر ديسمبر القادم. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح أحمد بنداري إن اللجنة أغلقت باب تلقي الطلبات، الذي استمر 10 أيام.وأضاف أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.ولفت إلى أن راغبي الترشح وممثليهم القانونيين حضروا إلى مقر الهيئة، وأنجزوا ملء نماذج الإقرارات المتعلقة بالترشح، وتقديم المستندات والوثائق المحددة قانونًا، ونتائج تقرير الكشف الطبي. وقدم المرشحون تزكيات أعضاء مجلس النواب، ونماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذكر أن الهيئة مستمرة في عملية الحصر العددي وفحص المستندات تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين.ووفقاً للمحددات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني، سيتم بعد غد الإثنين 16 أكتوبر الإعلان عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار.وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم في اليوم التالي مباشرة. وأفادت بأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية يكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، ثم تبدأ الحملات الانتخابية.وحددت الهيئة الوطنية أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، وستُجرى العملية الانتخابية داخل البلاد أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر. كما حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة، تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2024.ويلزم قانون الانتخابات الرئاسية لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.وجاء المعارض السياسي فريد زهران في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين المتقدمين في انتخابات الرئاسة، بعد أن تقدم في 8 أكتوبر الجاري بأوراق ترشحه، وتمكن من الحصول على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.يذكر أن زهران سياسي ومفكر اشتراكي، ومن أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة بالبلاد. ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، ويرأس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، وعضو اتحاد الناشرين العرب والمصريين، وترأس تحرير عدد من الدوريات الثقافية، مثل الثقافة الوطنية وثقافة البلد.وحل في المرتبة الثالثة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الذي تقدم يوم 9 أكتوبر بأوراق ترشحه رسميا، معتمدا على تزكية 27 نائبا بمجلس النواب.وهو أكاديمي وأستاذ قانون؛ ويرأس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.وحصل يمامة على الدكتوراة في الاستثمار الأجنبي بمصر من جامعة نانسي بفرنسا، وله عدة إصدارات قانونية، بلغت نحو 25 مؤلفًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.وحصل المرشح حازم عمر على تزكية 46 من أعضاء مجلس النواب، وأكثر من 68 ألف توكيل من المواطنين، وتقدم بأوراق الترشح أمس، ليكون آخر اللاحقين بالسباق الرئاسي.وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في مصر، بعد «مستقبل وطن»، وعضو معين في مجلس الشيوخ، ضمن 100 عضو، عيّنهم الرئيس السيسي في عام 2020 لعضوية المجلس.ويمتلك حزب الشعب الجمهوري، الذي يرأسه حازم عمر، كتلة برلمانية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى نحو 200 مقر بمختلف المحافظات.ويشغل حازم عمر رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.