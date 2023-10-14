اعتذرت مراسلة شبكة «سي إن إن» الأمريكية سارة سيندر، عن ترديدها الرواية الإسرائيلية عن مقتل أطفال إسرائيليين على يد عناصر حركة حماس، في بداية عملية «طوفان الأقصى» قبل أسبوع.ونشرت سارة، أمس (الجمعة)، تغريدة على موقع «إكس» قالت فيها إنها تأسف لنقلها مزاعم عن «قطع رؤس أطفال إسرائيليين»، خلال بث مباشر.وكتبت: «بالأمس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه تأكد من قيام مقاتلي حماس بقطع رؤوس الأطفال والرضع، بينما كنا على الهواء مباشرة.. وتقول الحكومة الإسرائيلية اليوم، إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال. كان يجب أن أكون أكثر حذراً في كلامي. أعتذر».وردد مسؤولون أمريكيون ووسائل إعلام غربية المزاعم الإسرائيلية، عن قتل أطفال إسرائيليين، ولكن تل أبيب وداعميها لم يقدموا أي دليل على ذلك.