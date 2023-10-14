حسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تردد عن فتح ممر آمن عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة لخروج المدنيين أو عدد من المواطنين الأجانب. وأكدت على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجارين، اليوم (السبت)، أنه لا عبور من غزة إلى مصر حالياً، وأن أي عبو سيجري بالتنسيق مع بلاده.وقال: «فيما يخص غزة، كل المعابر مغلقة، والحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا». ولفت إلى أنه في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر، في إشارة إلى عدم فتح المعبر.وكانت رسائل بريد إلكتروني، تلقاها عدد من الأمريكيين الفلسطينيين العالقين في غزة، من قبل الخارجية الأمريكية، ألمحت إلى أن معبر رفح قد يفتح عصر اليوم، وذلك بعد أن واصلت الولايات المتحدة ضغوطها من أجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة.وتتمسك القاهرة بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية أولاً إلى القطاع المحاصر، محذرة من إخراج الفلسطينيين من غزة وإفراغ القطاع في عملية تهجير قسري.وفي اليوم الثامن للتصعيد غير المسبوق بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد أن شنت حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية، تصاعدت المخاوف من حصول اجتياح بري لغزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم تصفية أحد قيادات حماس. وأوضح في بيان أن قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.