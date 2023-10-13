خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في تل أبيب، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الهجوم على غزة سيكون طويلاً وقوياً وسيُحدث تغييراً دائماً. واعتبر أن الطريق طويل أمام إسرائيل، لكنها ستنتصر في الحرب.وقال: «سنسقط حماس وندمر قدراتها العسكرية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة). واعتبر أن «إيران وحزب الله وحماس محور واحد»، مشدداً على أنه لا يهم إذا كانت إيران قد وافقت على الهجوم على غزة أم لا، لأن الفكرة إيرانية، بحسب قوله. ونوه الوزير الإسرائيلي بمواقف أمريكا ووقوفها إلى جانب إسرائيل، مؤكداً أن التعاون الدفاعي والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة يضمن حرية العمليات ويعزز قدراتنا.من جانبه، شدد أوستن على أن ممارسات حماس تذكرنا بإرهاب داعش، لافتاً إلى أن «حماس لا تتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني ولا تعمل لمصلحته». وأكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل راسخ ومستمر، مضيفاً أن واشنطن ستضمن أن إسرائيل لديها ما تحتاجه لحماية نفسها.ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد تتدفق إلى إسرائيل، وأن البنتاغون على استعداد تام لنشر معدات إضافية.وقال أوستن: «نعمل على إطلاق الرهائن المختطفين لدى حماس، ونتضامن مع كل عائلات ضحايا هجوم الحركة»، مؤكداً أن الوقت الراهن ليس وقت الحياد، ولا يمكن تبرير ممارسات حماس. واختتم بقوله: «نقول لأي جهة تريد توسيع النزاع.. لا تفعلوا».