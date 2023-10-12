أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات المجدولة عبر مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بعد تعرضهما لعدوان إسرائيلي اليوم (الخميس)، مؤكدة في بيان أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية يقومون بتحديد الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين، وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن الوزارة أن العدوان الإسرائيلي تسبب في خروج المطارين عن الخدمة، ولذا تقرر تحويل الرحلات الجوية المجدولة (قدوم ومغادرة) عبر المطارين لتصبح عبر مطار اللاذقية، مطالبة المسافرين بترتيب إجراءات السفر والنقل.وشنت إسرائيل هجوماً متزامناً استهدف مطاري دمشق وحلب اليوم، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة، بحسب مصدر عسكري سوري تحدث لـ«رويترز»، فإنه «نحو الساعة 13.50 من بعد ظهر اليوم، نفذت إسرائيل بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، مستهدفة مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابطهما وخروجهما عن الخدمة».بدوره، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرزي هاليفي الهجوم قائلا إنها أتت ردا على قذائف هاون أطلقت من سورية وتعهد بتنفيذ المزيد من الضربات في الأيام القادمة.