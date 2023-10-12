أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي، محذراً من التصعيد الخطير بين الجانبين.

وأوضح غوتيريش في تصريحات صحفية أن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة، معرباً عن أسفه البالغ لسقوط ضحايا من موظفي المنظمة.

ودعا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء، مشدداً على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت نحو 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12,630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

وأبان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم، أن جميع المستشفيات الـ13 والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود، مضيفا أنه لا يمكن الوصول أيضاً إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.

وحذر دوجاريك من أن هناك نقصاً حاداً في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه إلى غزة.

فيما ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين (الأونروا)، بتوفير 104 ملايين دولار أمريكي وبشكل عاجل، لتمويل استجابتها الإنسانية في قطاع غزة خلال الشهور الثلاثة القادمة.