فيما تتحدث مصادر عن اقتراح مصر هدنة لست ساعات، قال «البيت الأبيض» اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إن الوضع معقد ونريد أن نجنب المدنيين أي أذى، موضحاً أن بلاده «ستعمل بكل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، على عكس حماس التي اتخذتهم دروعاً بشرية»، على حد تعبيره. وأضاف: يجري نقاش حول فتح ممرات آمنة مع إسرائيل ومصر.وقال بلينكن: لن أتحدث في تفاصيل العمليات وما يمكن أن تقوم به إسرائيل، متوعداً بالرد على أي دولة تحاول استغلال الوضع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة.وأشار بلينكن إلى أنه سيجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين وسيعمل من أجل إطلاق سراح الأمريكيين الرهائن لدى حماس، موضحاً أن عدد المفقودين الأمريكيين جراء هجوم حماس مرشح للارتفاع.