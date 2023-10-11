انطلقت، مساء اليوم (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي تترأس بلاده الدورة الوزارية الحالية للمجلس، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.ويبحث وزراء الخارجية العرب سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.واستبق وزراء الخارجية العرب أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعقد اجتماع تشاوري مغلق، تم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.وقال السفير العكلوك: إن الرئيس محمود عباس يدير تحركاً إقليمياً ودولياً من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان.