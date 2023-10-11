شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وقال في خطاب العرش لدى افتتاحه الدورة البرلمانية، اليوم (الأربعاء): إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هو إلا دليل على ذلك، مؤكدا ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.وأكد عاهل الأردن أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد.وقال: ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا.وجدد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن وأنه سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية. وأكد أن الأردن سيبقى في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.