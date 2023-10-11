في اليوم الخامس من الحرب بين إسرائيل وحماس، تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء غزة، فيما أطلقت الحركة الفلسطينية صواريخ جديدة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أنه يقصف غزة على نطاق غير مسبوق، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية قصفت أهدافاً عدة في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة.وقصفت طائرات حربية «الجامعة الإسلامية» في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول. وأظهرت صور الأضرار الشديدة في «الجامعة الإسلامية» بعد استهدافها.وأكدت الصحيفة استئناف إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل، بعد هدوء استمر ساعات. وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيتم تسليح كل سكان سديروت.وأعلن جيش الاحتلال مقتل 169 جندياً إسرائيلياً، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، تم الاتصال بعائلات 60 شخصاً أسروا ونقلوا إلى غزة. وأكد مقتل 1200 إسرائيلي في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700. وأضاف أن حماس تحتجز عشرات الأسرى «بينهم الكثير من مزدوجي الجنسية من دول بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين».واعتبر المتحدث أن الجيش يحارب على ثلاث جبهات، ما أدى إلى تلقيه «خسائر كبيرة جدّاً»، مشيراً إلى أن حزب الله أطلق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات على مواقع للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. وأضاف «صواريخ أطلقت باتجاهنا من سورية ولا نعلم من هي الجهة التي أطلقتها».من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطائرة الأولى التي تحمل ذخيرة أمريكية متطورة هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية ليل (الثلاثاء)، وقال: إن هذه الذخيرة تمكن الجيش من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى.ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد فورد» إلى مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية.بالتزامن مع ذلك، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي، الأربعاء، بأن عشرات الطائرات قصفت أكثر من 200 هدف في أنحاء حي الفرقان بقطاع غزة. وأضاف عبر منصة «إكس»: «هذه هي الموجة الثالثة من الغارات على حي الفرقان، حيث هاجمنا أكثر من 450 هدفاً في الحي خلال يوم».