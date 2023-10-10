فيما انتشلت طواقم الإسعاف 15 جثة من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصف غزة.وقالت الخارجية الفلسطينية في تدوينات على منصة «إكس»: «الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دولياً شمال مدينة غزة».وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 15 جثة من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة أحمد، الذي تعرض لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، كما قُصف مسجد الإمام علي في شارع العجارمة بمخيم جباليا.واستهدف طيران الاحتلال حي الرمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.بالمقابل، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن الجيش سينتقل إلى الهجوم الشامل على قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع لن يعود أبداً كما كان.وقال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة «لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود، لقد استعدنا السيطرة على المنطقة، نحن نتجه نحو الهجوم الكامل».