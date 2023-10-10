أنهت جامعة الدول العربية، استعداداتها لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ غداً (الأربعاء) بمقر الجامعة بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين؛ بهدف بحث العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.ويتزامن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد كبير بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، واقتحام المستوطنين للقدس الشريف.وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل أكثر من 800 مدني وأكثر من 4250 جريحاً، ووفقاً لتصريحات مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، فإن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.