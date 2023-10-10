ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم (الثلاثاء) الجهود الرامية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إنه في إطار ما تقوم به الدبلوماسية المصرية من جهود للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومخاطر التصعيد الجاري بين الجانبين، ناقش وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإيراني، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي- الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلًا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.وأوضح أبو زيد أن شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبيناً أن وزير الخارجية المصري أحاط نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلًا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.وحذر وزير الخارجية المصري من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.ومن جانبه، أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.