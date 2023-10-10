أبلغت الحكومة المصرية نظيرتها الأردنية اعتذارها عن إمكانية السماح لأي مساعدات إنسانية بالعبور إلى غزة عن طريق معبر رفح بعد تهديدات إسرائيلية للقاهرة بقصف أي شاحنة مساعدات يسمح لها بالعبور عن طريق المعبر إلى القطاع.وعلمت «عكاظ» أن الحكومة الأردنية تتواصل مع إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين إدخال مساعدات طبية إلى غزة بعد استغاثات أطلقتها الجهات الطبية الفلسطينية في القطاع.وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن محاولات الحكومة الأردنية مع تل أبيب لم تصل لأية نتائج إيجابية.وكان أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، قد أعلن أن الأردن سيرسل مساعدات نوعية إلى غزة من بينها مواد طبية غالبيتها خاصة بالطوارئ الصحية والعمليات الجراحية.وقال الشلبي إنه وبناء على توجيهات الملك عبدالله الثاني سنقوم بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.وتحدث عن مساعدات نوعية سترسل إلى غزة؛ من بينها المواد الطبية اللازمة في مثل الحالات التي يعيشها القطاع حالياً، وغالبيتها خاصة بالطوارئ الصحية والعمليات الجراحية.