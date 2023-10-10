أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غلاف غزة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية اللواء مور شكوري والرائد أفشالوم يائير بيرتس من وحدة اليمام الخاصة لقيا مصرعهما أثناء الاشتباكات في غلاف غزة.من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطات قررت تعليق التعليم في جميع المؤسسات التعليمية بإسرائيل، حتى الخميس القادم.ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن عدد القتلى في هجوم حماس، وباقي الفصائل الفلسطينية على إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة، ارتفع إلى أكثر من 1000 قتيل.