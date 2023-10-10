أكدت مصادر فلسطينية اليوم (الثلاثاء) مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.ويضم المكتب السياسي لحماس الذي يترأسه إسماعيل هنية أعضاء من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ويتولى الجوانب السياسية للحركة.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن مسؤول الاقتصاد في منظمة حماس جواد أبو شمالة والذي أدار الأموال في الحركة داخل قطاع غزة وخارجه قد قتل، ولعب جواد أبو شمالة عدة أدوار أمنية وقاد عدة نشاطات ضد إسرائيل.وكان المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد قال إن الغارات الإسرائيلية في غزة أصابت مدارس وأبراجا سكنية وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، موضحاً أن حصار غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية.وناشد تورك الدول ذات النفوذ نزع فتيل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما قالت الأمم المتحدة إن الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.وأضافت: «الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستؤدي لمستوى جديد من المعاناة».