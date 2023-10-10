دحض مصدر عسكري في الجيش الأردني ما وصفه بـ«مزاعم كاذبة» يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات إلى إسرائيل.وأكد المصدر العسكري في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، أن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية «ادعاء كاذب» لا أساس له من الصحة.وأوضح أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء أمس الأول، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات.وحذّر المصدر من أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.ودعا إلى ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه.من جهة أخرى، أغلقت مصر، اليوم (الثلاثاء)، معبر رفح إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن قصفا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادثة مماثلة وقعت أمس (الإثنين)، وأدت إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم.وأصيب موظفان فلسطينيان في معبر رفح بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمحيط المعبر، فيما أفاد شهود عيان لـAWP أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى لانهيار جزئي لبوابة المعبر. وأفادت مصادر محلية بوقوع غارات جوية إسرائيلية قرب بوابة معبر رفح الحدودي الذي يفصل بين غزة ومصر.