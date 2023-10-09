من هول الصدمة؛ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل تدوينات عزا فيها ناشطون إسرائيليون ما حصل إلى نظرية المؤامرة التي تورط فيها كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.وذكر تقرير لـ«القناة ١٢» الإسرائيلية أن نظرية المؤامرة تغمر شبكة الإنترنت، إذ أكد مدونون أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يتعاونون مع «حماس»، فعلى شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) انتشرت أعداد كبيرة من التغريدات عبر حسابات تضم آلاف المتابعين تزعم أن التعاون بين المسؤولين في جيش الدفاع الإسرائيلي ومنظمة حماس وراء الكارثة التي مرت بها دولة إسرائيل. كما انتشرت نظرية المؤامرة أيضاً من قبل المعلقين على Tiktok.وغردت مذيعة إذاعة «جالي إسرائيل» يائيل تسين قائلة «يجب أن يكون هناك جواسيس من الداخل متورطون، وإلا فلن تكون هناك فرصة»، ثم حذفتها لاحقاً. ومما كتبه مغردون «هناك خونة بيننا، هذا واضح وضوح الشمس».وغرد حساب على (إكس) يتابعه أكثر من 27 ألف متابع، قائلاً «هناك خونة هنا على أعلى المستويات».