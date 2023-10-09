فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد القتلى إلى خمسة، أكد «حزب الله» اللبناني اليوم (الإثنين) مقتل أربعة من مسلحيه نتيجة قصف إسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية.وقال «حزب الله» في بيان إن مجموعة من مسلحي مليشياته ردوا بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، مضيفاً: الرد تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.وتزامن إعلان «حزب الله» مع نشر وسائل إعلام عبرية أخباراً عن تسلل من لبنان وصدور إنذارات في هذا الشأن، مبينة أن دفعة من الصواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أوضحت أن رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب البلاد توسعت، بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في سماء الجنوب.