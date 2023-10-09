اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) أن مسلحي حركات المقاومة الفلسطينية لا يزالون موجودين في مناطق سيطرة قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، مؤكداً أن قواته تواصل تصفيتهم.وقال نتنياهو في خطاب للجمهور الإسرائيلي إن حركة حماس طلبت الحرب، وستواجه حرباً، مضيفاً: كل مكان تعمل منه حماس سيتحول إلى خراب.وشدد بالقول: نعمل على تحصين حدودنا مع لبنان والضفة الغربية، داعياً قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ.وأشار إلى أنه يعمل لتأمين دعم دولي حتى يتحرك بهامش حرية كبير.ولفت إلى أنه سيعمل من أجل المخطوفين والمفقودين، مبيناً أن أمامه أياماً قاسية.