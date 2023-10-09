فيما قطعت إسرائيل المياه كلياً عن قطاع غزة بعد ساعات من إعلان وزير البنية التحتية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس أنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن القطاع، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الإثنين) استقبال مستشفياتها حتى الآن 687 قتيلاً، بينهم 140 طفلاً و105 نساء، وجرحجراء القصف الإسرائيلي المستمر.وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الرمالة ومواقع أخرى في القطاع، واستهدفت عدداً من المنازل والأحياء السكنية.في غضون ذلك أعلنت فصائل فلسطينية في بيان مشترك أنها أطلقت هجوماً واسعاً على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة، موضحة أن العملية لا تزال مستمرة.بالمقابل، كشفت صحيفة تلغراف البريطانية اليوم عن مقتل قائد وحدة النخبة العسكرية الإسرائيلية (الشبح) العقيد روي ليفي، على يد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المعارك التي دارت السبت.وذكرت الصحيفة أن ليفي (44 عاماً) كان ضمن عشرات الجنود والضباط الذين تأكد مقتلهم. جاء ذلك في الوقت الذي قالت منظمة «زاكا» الإسرائيلية إنها عثرت على 100 جثة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري قد قال إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل كامل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لكنه لم يذكر ما إذا كان هناك مسلحون لا يزالون داخل إسرائيل.