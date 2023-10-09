أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي أهمية تعزيز التعاون العربي وخلق شراكات حقيقية؛ من أجل تحقيق تقدم فعال للتصدي للتغيرات المناخية.

وأوضح في كلمته خلال مشاركته اليوم (الإثنين) في أعمال اجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة، المنعقد في العاصمة السعودية (الرياض) على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023؛ أن الجمهورية اليمنية عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مستعرضاً إجراءات الحكومة اليمنية للوفاء بالتزاماتها نحو التعهدات والاتفاقات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الإشكاليات والتأثيرات المناخية التي تتعرض لها بلادنا بما فيها الأعاصير وتدهور البيئة الساحلية واستنزاف وتلوث المياه والتصحر.

وأشاد الشرجبي بالدور السعودي الكبير الذي تقوم به في هذا السياق، وحشد الجهود والطاقات الدولية في مواجهة التأثيرات المناخية، لافتاً إلى أن استضافة المنطقة العربية آخر نسختين للمؤتمر الأممي تعكس في حد ذاتها المساهمة القيّمة للمجموعة العربية في الجهود الدولية لإيجاد حلول مناخية تتناسب مع حجم المشكلة، وتؤكد التزاماتها نحو الاتفاقات الدولية للتغيرات المناخية.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المناخية بشأن التخفيف والتكيف والتمويل والاستثمار والحصيلة العالمية، والإستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي، مع ضمان الأمن والنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وطرح العديد من الأفكار، والوقوف أمام التجارب والخبرات المتعلقة بالقضايا المناخية.