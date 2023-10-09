فيما تواصل إسرائيل قصفها غير المسبوق على قطاع غزة، كشف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم (الإثنين) عن مقتل 9 أمريكيين في الاشتباكات الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي.وأوضح المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن قرب وتجري اتصالات مع الإسرائيليين، جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقتها السفارة الأمريكية في لبنان.وقالت السفارة: الوضع في إسرائيل لا يمكن التنبؤ به، داعية المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة إلى توخي الحذر.وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد نقلت عن مصدر رسمي أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.وقالت أسرة رجل ولد في لندن وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه توفي (السبت) على حدود غزة، فيما قالت السفارة الإسرائيلية في لندن إن هناك بريطانياً في عداد المفقودين.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في إسرائيل، فيما تؤكد وسائل إعلامية أن جميع القتلى الذين يحملون جنسيات بريطانية وأمريكية وفرنسية جنود في الجيش الإسرائيلي.من جهة أخرى، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان المتصاعد على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية.ووصفت الكيلة ما يجري في غزة بأنه خرق كبير وواضح لجميع القوانين والأعراف الدولية، موضحة أن خمسة من كوادر الوزارة قتلوا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة.