أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الإثنين) استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مؤكدة في بيان أن البلدين اتفقا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين.وأوضحت الوزارة أن الطرفين اتفقا على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين، مبينة أن الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين والإجراءات اللازمة لتبادل الوفود لبحث تطوير التعاون بين البلدين.وكانت إيران والسودان قد أعلنتا في يوليو الماضي، عزمهما استعادة العلاقات بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السوداني علي الصادق، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 7 سنوات.