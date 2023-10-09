أعلنت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) عن استعدادها لدعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وانفتاحها على توسيع الرحلات من مطار صنعاء إلى وجهات إضافية أخرى.وعزت الحكومة اليمنية في بيان ذلك إلى حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي التي صنعتها المليشيا الحوثية، متهمة المليشيا الحوثية بتسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة.وقالت الحكومة: «لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءاً بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها»، مضيفة: المليشيا الحوثية لازالت تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الإيرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراؤها أخيراً لخدمة المواطن اليمني، وإنجاح أعمال الشركة التي تسعى المليشيا إلى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م.وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أوقفت رحلاتها من مطار صنعاء مطلع أكتوبر الجاري، إثر احتجاز المليشيا أرصدتها في بنوك صنعاء، والتي تبلغ 80 مليون دولار، واحتجاز إحدى الطائرات في مطار صنعاء.وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة قد أعلن عن مبادرة لفتح طريق مأرب، نهم، صنعاء ومأرب البيضاء صنعاء، لكن المليشيا حتى اللحظة ترفض هذه المبادرة وتصر على إغلاق كافة الطرق بما فيها طرق محافظة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات.