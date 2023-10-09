استبعد المتحدث باسم حماس حازم قاسم اليوم (الإثنين) وجود أي مفاوضات حول الأسرى في الوقت الراهن، مؤكداً أن الوضع الميداني لا يسمح بالحديث عن مفاوضات تبادل الأسرى الآن.وقال قاسم في تصريحات صحفية: «الحركة تنسق مع الفصائل الأخرى على الأرض بشأن الأسرى، وتم توزيعهم على كافة محاور القتال»، محملاً إسرائيل مسؤولية مقتل أسراها، في إشارة إلى مقتل 4 أسرى بوقت سابق اليوم.وكان كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ«رويترز» أن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة حماس لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مبيناً أن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت تمضي بشكل إيجابي.وكان المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة قد أكد أن قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو، إضافة إلى مقتل آسريهم من مجاهدي القسام.