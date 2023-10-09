أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري؛ وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.من جهته، أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا (الأربعاء) لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال العكلوك: تم تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، موضحاً أن الأجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات.وأشار إلى أن إسرائيل تصر على سياسة الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.