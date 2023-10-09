أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، أنه قصف غزة بأكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ منذ بداية الحرب (السبت)، مؤكدا أنه قتل مئات الفلسطينيين جراء الغارات الجوية.وقال في بيان: في الساعات الأخيرة شن الجيش 4 موجات من القصف الجوي استهدفت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة بمشاركة عشرات الطائرات الحربية.وأوضح أن موجة القصف الأولى استهدفت (الأحد) نحو 120 هدفا لحماس في بلدة بيت حانون (شمال)، والموجة الثانية نفذت في حي الشجاعية (شرق غزة) واستهدفت نحو 120 هدفا. وأضاف أن الموجة الثالثة نفذت في ساعات الصباح الباكر، اليوم، واستهدفت نحو 25 هدفا، ومن بينها 20 بنية تحتية عسكرية ومسجدا في جباليا أديرت من داخله أعمال قتالية. وبحسب البيان، فإن الموجة الرابعة من القصف شملت نحو 500 هدف في كل أنحاء غزة.وأفاد أنه أسر العشرات ممن قبض عليهم داخل الأراضي الإسرائيلية، من مقاتلي حماس الذين اقتحموا السياج الفاصل وتوغلوا بالمستوطنات المحاذية لغزة.وقال إنه منذ بداية الحرب تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مرتين مع القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت الدعم الأمريكي لإسرائيل، كاشفا عن تنسيق وتبادل معلومات مع الاستخبارات والجيش الأمريكي.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم: إن الاحتلال يصعد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة المحافظات. وأضاف أن جل الأهداف هي أبراج وعمائر سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد.