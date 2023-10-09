فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الكامل على غزة، بحسب ما أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، اليوم (الإثنين)، الذي أمر بفرض «حصار مطبق» على القطاع.وقال غالانت في بيان مصور: نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز، كل شيء مغلق.يذكر أن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاماً حصاراً على القطاع الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري كشف أن القوات الإسرائيلية أعادت فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها. وقال إن اشتباكات متفرقة لا تزال تقع مع بقاء بعض المسلحين الفلسطينيين في المنطقة، بحسب ما نقلت عنه «رويترز». وأضاف أنه لا يوجد قتال في الشمال، ومستعدون لأي سيناريو. وأكد أن نحو 700 شخص قتلوا في هجوم حماس، من بينهم 73 جندياً على الأقل، لكن هيئة البث الإسرائيلي أعلنت أن عدد القتلى بلغ 800 حتى الآن.من جهته، اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية محمد الهندي إن إسرائيل ستضطر في وقت لاحق إلى عقد صفقة تبادل أسرى، تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وأفصح أن الحركة تدربت وتجهزت مسبقا لعمليات خطف جنود إسرائيليين. وقال في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي إن القتال يجري الآن داخل إسرائيل بينما هي ترد بقصف المنازل السكنية وتقتل المدنيين. ولفت إلى أن مستقبل هذه الحرب ما زال طويلا، معتبراً أن الصراع قد ينتهي بتفكيك كيان دولة إسرائيل، على حد قوله.وأضاف: «لدينا الإرادة والاستعداد الكامل للاستمرار في هذه الحرب، ونحن ندافع عن أرضنا».