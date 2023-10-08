أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل، على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في غلاف غزة.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مؤكداً أن مزيداً منها سيصل في الأيام القادمة.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن.

بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق: الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم الإعلان عنها اليوم.

من جهة أخرى، أوصى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتزويد المستوطنين قرب السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة بالأسلحة، خلال جلسة تقييم الأوضاع مع الجبهة الداخلية.

وشدد غالانت على ضرورة الاستعداد لإجلاء بلدات على الحدود مع لبنان، وبحسب قناة «كان» العبرية، فإن غالانت أوعز بالاستعداد لإخلاء هذه المستوطنات في شمال فلسطين تحسباً لتصعيد الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان.

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 413 مدنياً بينهم 78 طفلاً و41 امرأة، ونحو 2300 جريح.