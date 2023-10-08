كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عن مشاورات مكثفة أجراها وزير الخارجية سامح شكري، اليوم (الأحد)، مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي، لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة. وبحسب ما نشره متحدث الخارجية عبر منصة «إكس»، قد شدد الوزير شكري في اتصالاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، وتوحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأفاد السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية بأنه أجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين، للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأجرى شكري اتصالاً مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.

في غضون ذلك، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني عبدالله الثاني (الأحد). وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجرى استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.

وأفاد بأنه جرى التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.