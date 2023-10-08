وسط أنباء عن سقوط قتلى أمريكيين في الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مناطق غلاف غزة، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم (الأحد)، أن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل.وقال دودا في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليا في إسرائيل، وسيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات».فيما أوضح زير الدفاع ماريوس بلاشتشاك أن بولندا سترسل طائرتين سي-130 هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون، مبيناً أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).وأضاف في مؤتمر صحفي: «نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان ونتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار». جاء ذلك بعد أن ألغت شركة الطيران الحكومية البولندية رحلاتها لمطار بن غوريون.في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أن بلاده تتحقق من أنباء عن سقوط قتلى أمريكيين في الهجوم على مدن إسرائيلية، موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» أن هناك تقارير عن مقتل عدة أمريكيين في الهجوم ضد إسرائيل، ونعمل على التحقق منها.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري البدء في إجلاء سكان منطقة غلاف غزة، متوقعا أياما صعبة.وقال هغاري للصحافيين إن مهمتنا خلال الساعات الـ24 القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة، موضحاً بأن القتال مستمر لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.ولفت إلى أن قواته تواصل البحث عن المسلحين في 7 مواقع، وأن عشرات الآلاف من القوات موجودون في مستوطنات غلاف غزة.وذكرت هيئة البث الإذاعي الإسرائيلي أن القتال لا يزال مستمرا في مستوطنة بئيري حتى الآن، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سكان أشكول بغلاف غزة يتحدثون عن تسلل جديد لمسلحين إلى المنطقة، فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية تبادل إطلاق النار في مستوطنة ياد في غلاف غزة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتصدى لمقاتلين فلسطينيين حاولوا التسلل إلى مستوطنة عين هبسور في غلاف غزة.