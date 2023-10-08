قتلت عائلة فلسطينية بكامل أفرادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم الواقع في حي النصر غربي غزة اليوم (الأحد)، وسط استمرار غارات الاحتلال على القطاع.وقال شهود عيان إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة شعبان من دون تحذير، ما أدى إلى مقتل أفراد العائلة المكونة من الوالدين و4 أبناء.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل نحو 313 شخصا، منهم 20 طفلا، وإصابة 1990 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ مساء أمس انتقاما من عملية «طوفان الأقصى» العسكرية.