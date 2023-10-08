بعدما تقدم أمس (السبت) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسمياً إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لدورة جديدة مدتها 6 سنوات، تقدم اليوم (الأحد)، خلال اليوم الرابع لفتح باب الانتخابات للترشح على منصب رئيس البلاد، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران بأوراق ترشحه إلى أعضاء الهيئة بمقرها بوسط القاهرة، ومعه الأوراق المطلوبة لترشحه التي أعلن عنها من قبل.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة، ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية، أو 25 ألف توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق بالمحافظات التابعة للشهر العقاري.

وتتمثل المستندات المطلوبة في صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي، وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة، وإيصالاً يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح على منصب الرئاسة المصرية حتى يوم 14 من أكتوبر الجاري، ولمدة 10 أيام، بعدما فتحت أبواب الترشح يوم الخامس من الشهر نفسه، على أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الصحيفة الرسمية، و9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية. وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع. وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالصحيفة الرسمية، وفي حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الصحيفة الرسمية يوم 16 يناير.