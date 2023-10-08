فيما تستمر المعارك الدامية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، ذكرت مصادر إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 600 شخص، وقُتل 15 إسرائيلياً، اليوم (الأحد)، على يد مسلحين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، بالقرب من غزة، وفق ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست. وأكدت أن الشرطة تجري أعمال تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم الذي وقع في منطقة قرب الطريق 4 ومافكييم جنوبي مدينة عسقلان الساحلية إلى الشمال من غزة.فيما قتل 4 مسلحين بعد اشتباكات في مفترق عسقلان، بعد الحديث عن ملاحقة مركبة بداخلها مسلحون أطلقوا النار على المفترق.وتحدثت المصادر عن اندلاع اشتباكات بين قوات إسرائيلية محصنة بدبابات ومسلحين في كيبوتس ماغن بغلاف غزة. ولفتت إلى وجود حالة استنفار لوحدات الاستطلاع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة. وطلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان كيبوتس أوفاكيم بغلاف غزة التحصن في منازلهم.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن «مهمتنا خلال الساعات الـ24 القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة». وأكد أن القتال مستمر لإنقاذ الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل. وأكد أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد مسح المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين.