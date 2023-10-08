أفصحت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء الهجمات العسكرية التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم (الأحد)، بأنه وفقا لتقرير غير رسمي، فإن هناك 750 إسرائيليا في عداد المفقودين، دون مزيد من التفاصيل.من جانبها، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن سماع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان، وأوضحت أن منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك اشتباها في تسلل طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاه مستوطنة نتيفوت. وأضافت أنه تم تفعيل صافرات الإنذار للاشتباه في تسلل المسيّرة، وقالت القناة الإسرائيلية إن سكان مستوطنة أشكول أفادوا بتسلل مسلحين فلسطينيين مجددا إلى المستوطنة، لافتة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى هناك.في غضون ذلك، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن اتصالات مكثفة تقوم بها القاهرة، خصوصا من جانب المخابرات المصرية المسؤولة عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل الوصول إلى تهدئة في غزة.وتوقعت المصادر أن يقوم وفد من المخابرات المصرية بزيارة تل أبيب خلال الساعات القادمة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن التواصل مع حركة حماس بهدف إطلاق الأسرى الإسرائيليين والبحث عن كيفية وقف إطلاق النار ومنع انفجار الموقف أكثر من ذلك. ولم تستبعد المصادر وصول وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، وعدد من الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القادمة، لإجراء المزيد من النقاشات حول سبل تهدئة الوضع.