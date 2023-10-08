تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبيرا عن الغضب الفلسطيني على جرائم الاحتلال المستمرة، عمَّ الإضراب الشامل جميع مدن الضفة الغربية اليوم (الأحد)، في وقت أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعطيل الدوام المدرسي وفي الجامعات والمعاهد أيضا.كما أعلن القطاع المصرفي الفلسطيني إضرابه، وأغلقت المحلات التجارية والأسواق أبوابها، وخلت الشوارع من حركتها الاعتيادية.ويأتي الإضراب بعد مقتل 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بعد اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تزامنا مع إطلاق المقاومة في غزة عملية «طوفان الأقصى».وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي حتى إشعار آخر، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 313 شخصا وجرح 1990 آخرين.واتهم مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري الاحتلال بالاعتداء على حرية عبادة المسلمين بإغلاقه المسجد الإبراهيمي، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تُمعن بانتهاك القوانين الدولية، وتمارس العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. واعتبر أن هذه الخطوة تحمل أبعادا خطيرة على مستقبل التعامل مع المسجد من قِبل الاحتلال الذي يعمل بشكل جدي على السيطرة عليه بشكل كامل.يذكر أن المسجد الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة من الخليل الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.وشهد المسجد الإبراهيمي مجزرة عام 1994 ارتكبها مستوطن وقتل فيها 29 مصليا وجرح 15، واستغلتها سلطات الاحتلال لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.