أعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، اليوم (الأحد). وقال المصدر إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري. وأضاف أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري ووقوع عدة إصابات. وأكد القبض على مطلق النار، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ونفي المصدر ماتردد عن مقتل 6 إسرائيليين في إطلاق نار في سيناء .فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل سائح إسرائيلي في هجوم استهدف إسرائيليين في الإسكندرية. وأفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية إلى إطلاق نار على حافلة تقل إسرائيليين في الإسكندرية.وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تفحص أنباء عن تعرض سياح إسرائيليين لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية في مصر.