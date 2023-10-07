وسط حضور برلماني وحزبي كبير وعدد من رجال الدين والنجوم والمشاهير ورجال الإعلام والصحافة والسياسيين والشخصيات العامة، وعدد كبير من رؤساء الجامعات، أطلقت اليوم (السبت) فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.وقال رئيس الحملة المستشار محمود فوزي إن الدولة المصرية مستعدة على قدم وساق لكي يخرج العرس الانتخابي بمشهد حضاري يليق بمصر، موضحاً أن الحملة تتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح وتدعوهم إلى خوض الانتخابات بشرف.ودعا فوزي جميع مؤيدي السيسي والراغبين في الانضمام إلى الحملة بأن يعتبروا أنفسهم جزءاً من الحملة، موضحاً أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي.وأضاف: «سنعلن بشكل دوري عن كافة الأنشطة، والحملة ترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي»، مرحباً بمن وصفهم بـ«الأصدقاء» الراغبين في التعرف على خطة المرشح الانتخابية.وطالب رئيس الحملة وسائل الإعلام بأن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، معتبراً زيادة عدد المؤيدين للسيسي تعود إلى أنه يمتلك قاعدة شعبية عريضة وانتماء للمؤسسة العسكرية وموقفه في ثورة 30 يونيو عام 2013.ولفت فوزي إلى أن الحملة تعمل على توثيق الجهود المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج. وقال في رده على أحد الأسئلة الموجهة من الصحفيين بخصوص مزاعم التضييق على المنافسين في الانتخابات: «نحن كمحلة انتخابية لمرشح رئاسي لسنا من أجهزة الدولة، وليس منوطا بنا أن نصدر بيانات الإدانة أو التبرير لأي جهة، ونؤكد الثقة التامة في حياد المؤسسات التي تدير هذه المسألة، في النهاية الهيئة الوطنية للانتخابات موجودة ومستقلة وفتحت أبوابها لكل طالب شكوى، وأتصور أنها هيئة يديرها عدد من القضاة المستقلين، وهي مستقلة بالقانون والدستور».يذكر أن الرئيس السيسي كان قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مصر اليوم بـ424 تزكية من النواب، ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين.