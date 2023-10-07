ارتفع عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي إلى ما لا يقل عن 250 قتيل وأكثر من 1100 جريح في عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية في «غلاف غزة»، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية.واعترفت «القناة 13» العبرية بنجاح الرشقات الصاروخية التي أُطلقت من غزة نحو تل أبيب -رداً على قصف إسرائيل برجاً سكنياً وسط مدينة غزة- بوقف جلسة الحكومة الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة حماس تسيطر على ثلاث بلدات بمناطق محاذية لقطاع غزة، مبينة أن هناك عدداً كبيراً من الأسرى الإسرائيليين في قبضة الحركة بينهم ضباط كبار وما يقرب من 50 رهينة، بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام عربية أن انفجاراً قوياً وقع في تل أبيب ودوت صافرات إنذار، فيما قالت حماس إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً نحو تل أبيب رداً على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.