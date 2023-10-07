فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كافة وسائل الدعم المناسبة للحكومة والشعب في إسرائيل، طلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم (السبت) من مواطنيها التحلي باليقظة عقب التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني على حدود قطاع غزة.وقالت السفارة في بيان إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني نتيجة الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة عبر جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس، وتسلل نشطاء حماس، مطالبة مواطنيها بأن يظلوا يقظين وأن يتخذوا الخطوات المناسبة خلال الحوادث الأمنية، التي تشمل إطلاق قذائف الهاون والصواريخ، وغالباً ما تحدث دون سابق إنذار.وأفادت السفارة بأن موظفيها يحتمون حالياً في أماكنهم، بينما يستمر منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى غزة والمناطق الواقعة ضمن 7 أميال، مشددة على ضرورة الالتزام بالتنبيهات الإسرائيلية.وأضافت أنها تواصل مع السفارة مراجعة الوضع الأمني وستقدم معلومات إضافية حسب الحاجة.في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم كافة وسائل الدعم المناسبة للحكومة والشعب في إسرائيل، موضحاً في بيان للبيت الأبيض أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تلك الهجمات.وذكر البيان أن بايدن تلقى إحاطة من كبار مسؤولي الأمن القومي حول هجمات حماس ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن المسؤولين في البيت الأبيض سيبقون على اتصال وثيق مع نظرائهم الإسرائيليين.