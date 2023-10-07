فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (السبت) أسر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود ألوني، تناقلت وسائل إعلام دولية مقتل حاكم منطقة «اوفير ليبشتاين» الإسرائيلية.واعترفت القوات الإسرائيلية في بيان بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن هناك رهائن وأسرى أخذتهم حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.وقال دانيال هاغاري: «ليس لدينا رقم محدد بعد، فنحن في حالة حرب»، مبيناً أن الجيش الإسرائيلي بصدد إقامة حواجز على الطرق بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في جميع المناطق.وصرح بأن عملية تعبئة احتياطية واسعة النطاق بدأت، وأن هناك 4 فرق سيتم إنزالها على الفور إلى غزة، مشيرا إلى وجود 31 كتيبة نظامية في الغلاف والجنوب، كما يتم إنزال الدبابات إلى القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي: إن الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين تدور في 22 نقطة بمستوطنات غلاف غزة.بالمقابل، ارتفع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم (السبت) إلى 198 مدنياً و1610 جرحى، إضافة إلى دمار في الممتلكات بقصف إسرائيلي لمبانٍ ومنازل ومواقع في قطاع غزة بينها برج فلسطين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفاء) عن مصادر طبية قولها إن 37 قتيلاً ونحو 200 جريح وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و45 قتيلاً ونحو 180 جريحاً إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، و40 قتيلاً ونحو 200 جريح إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، و29 قتيلاً ونحو 311 جريحاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، و12 قتيلاً ونحو 80 جريحاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب القطاع، جراء الهجمات الإسرائيلية ومواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.وقصفت طائرة حربية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بـ6 صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة.وشنت طائرات الاحتلال غارتين إحداهما على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع قتيل وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة.وقصفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف.