أودى زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان بحياة 14 شخصاً، فيما أصيب 78 آخرون على الأقل، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان قريباً من أكبر مدينة في المنطقة، وتحدثت عن احتمال وقوع مئات القتلى.وقالت الهيئة الأمريكية، اليوم (السبت): إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.2 درجة على مقياس ريختر. وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن عمق الهزة يبلغ فقط 14 كيلومتراً.وعبر مسؤولون أفغان عن مخاوفهم من ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبانٍ. وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق: إن الحصيلة ما زالت أولية، معرباً عن خشيته من ارتفاعها نظراً لوقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضاً.من جهته، قال متحدث باسم حكومة طالبان: إن السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال. وأفاد بأن عدداً من الأهالي وأصحاب المحلات خرجوا من المباني عندما ضرب الزلزال نحو الساعة 11:00 صباحاً، مضيفاً أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.وأضاف «الناس يشعرون بالقلق والرعب. النساء والرجال والأطفال خرجوا من منازلهم. حدثت هزات ارتدادية. الجميع خائفون ومتوترون. لا أحد يريد البقاء في الداخل».وفي طهران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سكان مدينة مشهد شعروا بهزة أرضية اليوم.وتضرب الزلازل أفغانستان خصوصاً في منطقة سلسلة جبال هندوكوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين الأوراسية والهندية. وفي يونيو العام الماضي قُتل أكثر من ألف شخص وشُرد عشرات الآلاف إثر زلزال بقوة 5.9 درجات، هو الأعنف في نحو ربع قرن في أفغانستان، ضرب ولاية باكتيكا الفقيرة.