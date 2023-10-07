بتزكية 424 نائباً وتأييد مليون و130 ألف مواطن، تقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسمياً اليوم (السبت) لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات تمتد حتى 2030. وأجرى السيسي الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح. وكان في استقباله رئيس الحملة الانتخابية الرسمية المستشار محمود فوزي.وتعقد اليوم، الحملة الانتخابية للسيسي المؤتمر الصحفي الأول للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، ووجهت الحملة الدعوة لكافة وسائل الإعلام والصحف والمواقع الراغبة في الحضور، حرصاً على حق الرأي والاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل في الاستحقاق الرئاسي المهم.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر القادم للمصريين في الخارج، و10 ديسمبر للمصريين في الداخل.وتضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم فى الجريدة الرسمية.وتضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقي اعتراضات المرشحين، وحددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، كما تضمن الجدول الزمني تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقي تظلمات المرشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتباراً من 26 أكتوبر.وكان المستشار وليد حمزة صرح بأن الجدول الزمني حدد يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقاً لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الصحيفة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم 9 نوفمبر لمدة شهر.