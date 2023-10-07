يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل. وأعلنت مصادر طبية مقتل أكثر من 160 فلسطينياً في غزة، وجرح نحو ألف شخص حتى الآن.وشنت مقاتلات إسرائيلية حربية غارات على مبانٍ حكومية وسط وشمالي القطاع، ومواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في عملية أطلقت عليها «السيوف الحديدية».وقصفت الطائرات الحربية هدفاً آخر قرب أبراج سكنية شمالي قطاع غزة.وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد شهود عيان بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف محيط سيارة إسعاف قرب مستشفى ناصر، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.وأفادت مصادر إعلامية محلية في غزة بمقتل عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.