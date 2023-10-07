أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إثر عملية عسكرية نفذتها حركة حماس. وكانت إسرائيل أعلنت الطوارئ في نطاق 80 كيلومتراً حول قطاع غزة، لكن اتساع العملية العسكرية وخسائرها أجبرتها على ما يبدو لتوسيع نطاق الطوارئ على امتداد البلاد. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن الداخلي أمر، اليوم (السبت)، باستدعاء جميع المتطوعين في الشرطة.فيما أعلنت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية تعليق الطيران في المجال الجوي حتى إشعار آخر في ظل الوضع الأمني الحالي. واستدعى الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع قوات الاحتياط.وقتل 22 شخصاً بالرصاص في إسرائيل حتى الآن في عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس، وفق ما أعلنت خدمة الإسعاف والطوارئ «نجمة داوود الحمراء».وأكدت الخدمة في بيان: «قتل حتى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي 22 شخصاً، كما تلقى مئات المصابين الآخرين العلاج».