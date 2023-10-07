حذّرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأفادت قناة فضائية مصرية بأن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الجانبين لبحث التهدئة ومنع التصعيد.ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم (السبت)، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.ودعا البيان الأطراف الفاعلة دولياً والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن اتصالات مصرية «مكثفة» تجري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «لبحث التهدئة ومنع التصعيد».وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن اليوم إطلاق عملية «السيوف الحديدية» ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الحركة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إسرائيل.