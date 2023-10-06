كشف وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي، أن طهران شرعت في مراجعة ودراسة إعادة العلاقات السياحية مع مصر، وننتظر القرارات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية.وقال ضرغامي في تصريح خاص لوكالة «إرنا»، اليوم (الجمعة): «لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات التجارية وتعاون القطاع الخاص بين إيران ومصر، وتجري المحادثات تحت إشراف الجهات الحكومية ذات الصلة. مضيفاً أن إضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات السياحية بين البلدين يعتمد على القرار السياسي والدبلوماسي بين طهران والقاهرة. ولفت إلى أنه منذ أشهر عدة، بدأ القطاع الخاص محادثات مع نظيره المصري لاستعادة العلاقات السياحية.وتحدث الوزير الإيراني عن رغبة أوزبكستان في إطلاق رحلات رخيصة إلى إيران، وقال: سنناقش ذلك بالتأكيد في اجتماع الدورة العشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي سیعقد خلال الأيام القليلة القادمة في سمرقند. ويرغب شعبنا في السفر إلى مدن آسيا الوسطى ومنها سمرقند وبخاري وطشقند؛ نظراً للتاريخ والثقافة المشتركة ببن شعوب هذه البلاد.وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأوزبكستان وتركمانستان في أوزبكستان، الذي من شأنه تعزيز السياحة بين هذه البلدان الثلاثة من خلال تسهيل إصدار التأشيرات.وقال ضرغامي: «نحن مهتمون بإلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية، وقد قمت بتوجيه دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران، واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين». وقررنا إعداد مذكرة تفاهم، ويقوم خبراؤنا بدراسة هذه القضية والبحث فيها.