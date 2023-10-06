فازت الناشطة الإيرانية المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة نرجس محمدي، اليوم (الجمعة)، بجائزة نوبل للسلام 2023، بحسب ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو. وقالت اللجنة المانحة للجائزة: «إن جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي (الناشطة والصحفية البالغة 51 عاماً)؛ لنضالها وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع»، بحسب تعبيرها.وتقضي محمدي الآن أحكاما متعددة في سجن "إيفين" بطهران. وتعد المرأة الـ19 التي تفوز بالجائزة التي تمنح منذ 122 عاما، والأولى منذ فوز الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة عام 2021 بالمشاركة مع الروسي دميتري موراتوف.وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالى مليون دولار)، يحصل الفائزون أيضاً على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطاً وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.ورغم الإعلان، تبقى حقيقة مؤسفة أنه لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023، كما قال مدير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام.وتلقت لجنة نوبل في أوسلو هذا العام 305 ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، بينهم 212 فرداً، و93 منظمة.