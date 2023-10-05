أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) أن الأزمة في أوكرانيا ليست أزمة مساحات وحدود، وليس لدى بلاده أي رغبة في السيطرة على أراض جديدة، مؤكداً أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت عملية عسكرية خاصة.وقال بوتين خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي «إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا»، مبيناً أن الصراع هناك لا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي.وأضاف: «الغرب الذي فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع»، مبيناً أن موسكو تحاول إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.وأشار إلى أن مهمة بلاده تتمثل في بناء عالم جديد، موضحاً أن بلاده تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة وأنها مستعدة للتعاون البناء، بينما نسي الغرب معنى المساومة ويصور أي دولة تقف ضده عدواً.يذكر أن منتدى فالداي الدولي تأسس في سبتمبر 2004، وهو عبارة عن تجمع يضم عددا من الخبراء الأجانب والروس البارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.ميدانياً، قتل 49 شخصا على الأقل في قصف روسي أصاب متجرا للمواد الغذائية في قرية بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 48 شخصا قتلوا في القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك، على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة مع الجيش الروسي.بالمقابل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه تم تشكيل 9 أفواج احتياطية يجري تجديدها بالجنود المتعاقدين، ضمن قوات الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مؤكداً خلال اجتماع عقده شويغو في مقر مجموعة القوات المشتركة اليوم تجنيد 38 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية خلال الشهر الماضي وهم متحمسون ومستعدون لتنفيذ المهمات القتالية.